(غينيس) تُعلن تسجيل مدينة سعودية كأكبر واحة في العالم





ودخلت الأحساء مسبقاً في عام 2015 ضمن شبكة المدن المبدعة في (يونسكو) في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، فيما سجلت الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019. كما نقل موقع (العربية نت).





وقال موقع موسوعة (غينيس) العالمية: "إن أكبر واحة في العالم هي واحة الإحساء، وتقع في جنوب شرق المملكة العربية السعودية، ويوجد فيها أكثر من 2.5 مليون نخلة في الواحة، وتتغذى من طبقة المياه الجوفية، مما يسمح بالزراعة على مدار السنة، وتمتد مساحة الواحة حوالي 85.4 كيلومتر مربع".



يذكر أنه تم تسجيل موقع واحة الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي بـ (يونسكو)، وذلك في فرع التراث الثقافي، وتعتبر الواحة أقدم تاريخ للاستقرار البشري يرجع إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد، وتميزت الأحساء بنشاط زراعي كبير عبر التاريخ، فعرفت الأحساء أساليب زراعية متنوعة وأنظمة ري متطورة.









يذكر أنه تم تسجيل موقع واحة الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي بـ (يونسكو)، وذلك في فرع التراث الثقافي، وتعتبر الواحة أقدم تاريخ للاستقرار البشري يرجع إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد، وتميزت الأحساء بنشاط زراعي كبير عبر التاريخ، فعرفت الأحساء أساليب زراعية متنوعة وأنظمة ري متطورة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، عن دخول مدينة الأحساء موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، كأكبر واحة نخيل في العالم، كان ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).