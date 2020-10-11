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النيران تلتهم مناطق حرجية واسعة بسوريا ولبنان بأكبر سلسلة حرائق تشهدها المنطقة

النيران تلتهم مناطق حرجية واسعة بسوريا ولبنان بأكبر سلسلة حرائق تشهدها المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
التهمت النيران المستعرة منذ يومين، مناطق حرجية واسعة في سوريا ولبنان، واقتربت من منازل السكان بدرجة كبيرة في بعض المناطق، وواصلت فرق الإطفاء العمل على إخماد هذه الحرائق دون نجاح يذكر.

وامتدت الحرائق على مساحة مئات الهكتارات في سوريا، وفي أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس في الغرب وحمص في الوسط، وقال رجال الإطفاء في اللاذقية: "إنهم أمام أكبر سلسلة حرائق على مر السنين"، وأعلنت وزارة الصحة السورية السبت عن 70 حالة اختناق، وحالتي وفاة في اللاذقية جراء الحروق الشديدة"، كما نقل موقع (فرنس 24).

واقتربت الحرائق الضخمة في بعض المناطق من منازل المواطنين، من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها جميعها حتى الآن، ولا تزال النيران التي التهمت مساحات واسعة من أحراج سوريا ولبنان مشتعلة.

ويبث التلفزيون الرسمي السوري، منذ صباح السبت،  مشاهد من مناطق الحرائق، حيث قال: "إن فرق الإطفاء تواصل العمل على اخمادها، وقد امتدت على مئات الهكتارات في أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس في الغرب وحمص في الوسط".

وتحدث وزير الزراعة محمد حسان قطنا مساء الجمعة في مقابلة مع إذاعة (شام إف إم) المحلية عن 45 حريقاً في اللاذقية و33 في طرطوس وأخرى في حمص، ورجح أن تكون هذه المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا، هذا العدد من الحرائق في يوم واحد، واعتبر أن درجات الحرارة والرياح، ساهمت باشتعال الحرائق من دون أن يحدد أسباب اندلاعها.

وقال فوج إطفاء اللاذقية على صفحته على (فيسبوك): "نحن أمام أكبر سلسلة حرائق شهدتها محافظة اللاذقية على مر السنين".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اخلاء إحدى مستشفيات بلدة القرداحة، مسقط رأس عائلة الرئيس السوري بشار الاسد، من المرضى بعد وصول النيران إلى محيطها، فيما أعلنت يوم السبت عن 70 حالة اختناق راجعت مشافي محافظة اللاذقية، بعدما كانت أفادت الجمعة عن حالتي وفاة في اللاذقية جراء الحروق الشديدة.

ووصلت النيران في القرداحة إلى مبنى مستودعات المؤسسة العامة للتبغ (الريجة)، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، التي نقلت عن رئيس دائرة التخزين مرتضى ناصر قوله: إن "الحريق أسفر عن أضرار كبيرة بأربعة مستودعات لتخزين التبغ، وأشار إلى انضمام سيارة إطفاء روسية لاخماد الحريق بالمستودعات".

ودفعت الحرائق بعائلات عدة للنزوح بعد اقتراب النيران من منازلها، وفق ما قال رئيس منظومة الإسعاف السريع في المحافظة لؤي سعيد لإذاعة محلية.

وأفادت (سانا) عن احتراق منازل في مدينة بانياس في محافظة طرطوس، وأشارت إلى تمكن فرق الاطفاء من اخماد بعض الحرائق في حمص.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر الحرائق مرفقة بوسم "سوريا تحترق"، وانتشرت كذلك مناشدات لأهالي يطلبون المساعدة.

وتكثرُ الحرائق في فصل الصيف في الغابات والأحراج السورية، وقد اندلعت في أيلول/ سبتمبر أيضاً حرائق ضخمة أتت على مساحات واسعة في مناطق متفرقة في أرياف حماة واللاذقية

واندلع في لبنان منذ الخميس أكثر من مئة حريق في أحراج عدة في جنوب وشمال وشرق البلاد ومنطقة الشوف الجبلية، وفق ما أفاد مدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى.

وقال أبو موسى: "استنفدنا 80% من قوتنا، وقد استخدمنا تقريباً كافة مراكزنا في لبنان، الوضع جنوني، الحرائق في كل مكان".

وأوضح أنه تم إخماد الجزء الأكبر من الحرائق، مشيراً إلى أن بضعة حرائق ضخمة ما زالت مندلعة في منطقتي الشوف وعكار يصعب الوصول إليها وتشارك الطوافات العسكرية في إخمادها، واعتبر أن الرياح والحرارة تساعد على انتشار الحرائق من دون أن يتمكن من تحديد سبب نشوبها.

وأكدت الوكالة الوطنية للاعلام على أن طوافات الجيش تعمل منذ الصباح على إخماد الحرائق في عدة قرى من منطقة المتن الأعلى، مشيرة إلى أن الحرائق أتت على مساحات شاسعة من أشجار الصنوبر المثمر والتي تعتبر من أهم المداخيل المالية لأهالي المنطقة.

ويذكر أن النيران في تشرين الأول/ أكتوبر2019 التهمت حرائق ضخمة مساحات حرجية واسعة في لبنان، وحاصرت مدنيين في منازلهم وسط عجز السلطات التي تلقت دعماً من دول عدة لإخمادها.

وأثارت تلك الحرائق غضباً واسعاً حتى أنها شكلت أحد الأسباب خلف الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي شهدها لبنان في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، واستمرت عدة أشهر ضد الطبقة السياسية.

وكتب الخبير البيئي بول ابي راشد على صفحته على (فيسبوك) منذ حرائق 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 حتى حرائق تشرين الأول 2020، ولم يحاسب مسؤول واحد مقصر في واجباته لتجهيز البلديات والقرى التي يوجد فيها مناطق حرجية يجب حمايتها.

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