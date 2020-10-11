مهجة القدس: الأسير ماهر الأخرس أقرب للشهادة وبنيته الجسدية تآكلت

قال الناطق باسم مؤسسة (مهجة القدس) للشهداء والأسرى محمد الشقاقي: إن وضع الأسير ماهر الأخرس الصحي، أقرب إلى الشهادة، بعد أن تآكلت كافة مكونات بنيته الجسدية وعظامه، وفقد العديد من القدرات العادية المنظمة للحياة.



وأوضح الشقافي، وفق إذاعة (القدس): "الأسير الأخرس يعاني من غيبوبة متقطعة بين الحين والآخر ولا يعرف من حوله، ومصلحة السجون لا زالت تتعنت في الاستجابة لمطالب الأسير الأخرس بالإفراج الفوري".



وأضاف: "العدو الصهيوني، سيرضخ لمطالب الأسير ماهر الأخرس، فهو يدرك تمامًا مصداقية سرايا القدس والمقاومة في تنفيذ وعدها، إذا ما حدث له مكروه".



وتابع: "الوضع داخل السجون بات خطيرًا جدًا و(شاباك) الصهيوني طلب من الأسرى تهدئة الأوضاع، نتوقع أن تحدث سابقة مع الأسير الأخرس، حيث يُصر على الإفراج الفوري عنه والعودة إلى أهله".

رام الله - دنيا الوطن