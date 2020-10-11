عربي

تدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن: "إنها تمكنت صباح اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية".

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة، تمكنت صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران، كما نقل موقع (العربية نت).

وأضاف المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح السبت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وأعلن التحالف في وقت سابق عن اعتراض وتدمير مُسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

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