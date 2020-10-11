ترامب يستأنف نشاطه بمهرجان بفلوريدا

أعلن بيان للجنة المناظرة الرئاسية الأميركية، عن إلغاء المناظرة التي كانت مقررة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر بين المرشحين الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه جو بايدن.





وقالت حملة ترامب: "لا يوجد سبب طبي لمنع إجراء مناظرة 15 تشرين الأول/ أكتوبر في ميامي كما هو مقرر، لأن الرئيس سيكون بصحة جيدة ومستعد للمناظرة"، مشيرة لإصابة ترامب بفيروس (كورونا)، كما نقل موقع (العربية نت).



وأوضحت حملته الانتخابية، يوم الجمعة، أنه سينظم، يوم الاثنين، في فلوريدا أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بـ (كوفيد- 19)، كما سيعقد السبت، أول فعالية بحضور جمهور داخل البيت الأبيض.







وانتقدت لجنة المناظرات الرئاسية لإعلانها إلغاء المناظرة الرئاسية، وقالت الحملة: إنه لا يوجد سبب طبي لهذا القرار.



وسيعقد الرئيس ترامب، يوم الاثنين، في فلوريدا، تجمّعاً انتخابياً هو الأول له منذ خروجه من المستشفى إثر إصابته بـ (كوفيد 19).



وقال ترامب في تغريدة له: "إنه سيكون في مدينة سانفورد بفلوريدا، مضيفاً أنه سيكون تجمعاً رائعاً، على حد وصفه".



وأكد في مقابلته مع قناة (فوكس نيوز)، مساء الجمعة، أنه توقف عن تناول أدوية مكافحة فيروس (كورونا) قبل ثماني ساعات، وقال: "لم أعانِ من أي مشاكل في التنفس بعد إصابتي بـ (كورونا)، وإذا طلب مني التبرع بالبلازما سأفعل".



وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن طبيب ترامب، يعتقد بإمكانية مغادرته الحجر الصحي بداية من اليوم السبت.



وأضاف أنه سيتم إجراء فحص (كورونا) مرة أخرى على الرئيس قبل ظهوره بشكل علني للجمهور.



وقال مسؤول بارز، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سينظم، السبت، أول حدث عام في البيت الأبيض منذ تشخيص إصابته بـ (كوفيد- 19) الأسبوع الماضي.



وأكد المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، تقارير إعلامية قالت إن ترامب سيتحدث عن موضوع "القانون والنظام" في تجمع بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وسيحافظ الرئيس على التباعد الاجتماعي عند إلقاء كلمته من شرفة الرواق الجنوبي.

رام الله - دنيا الوطن