إغلاق دوائر حكومية في جنين ليومين بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الأحد، إغلاق دوائر سلطة الأراضي في محافظة جنين، لمدة يومين، بسبب اكتشاف إصابات بـ (كورونا).



وقال الرجوب، وفق وكالة (وفا): "تقرر إغلاق دوائر سلطة الأراضي "الأملاك والمساحة والطابو" لمدة 48 ساعة، بعد اكتشاف ثلاث إصابات بالفيروس، وذلك لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخريطة الوبائية، والحد من انتشاره".



وأوضح، أنه تم تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما سجلت 42 حالة شفاء جديدة، ليصبح عدد الحالات النشطة 354 حالة، جميعها في الحجر المنزلي، باستثناء 13 حالة تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.



كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 11 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، بعد وفاة مواطنة يوم أمس من مدينة جنين تبلغ من العمر (64 عاماً)، علماً أنها كانت تتلقى العلاج في قسم العزل بمستشفى الشهيد خليل سليمان، وتعاني من فشل كلوي، إضافة لأمراض القلب والسكري.