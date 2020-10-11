مصر تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس (كورونا) من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى اليوم.



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة، كما نقل موقع (العربية نت).



وأكدت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.



ونوهت إلى أن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)، طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 أيار/ مايو 2020.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس (كورونا) المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس (كورونا) المستجد والأمراض المعدية.

رام الله - دنيا الوطن