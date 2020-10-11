الصحة: المنحنى الوبائي بالقطاع ما زال متعرجاً والمواطنون غير ملتزمين بتعليمات الوزارة

قال مستشار وزيرة الصحة لشؤون قطاع غزة، فتحي أبو وردة: إن المنحى الوبائي في القطاع ما زال متعرجاً، خاصة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا).





وأضاف أبو وردة، وفق إذاعة (صوت فلسطين): "هناك حالة من عدم الالتزام لدى المواطنين بتعليمات الوزارة بضرورة ارتداء الكمامة، والتباعد فيما بينهم".





الجدير ذكره، أن قطاع غزة، يسجل يومياً ما بين 50 إلى 100 حالة جديدة بفيروس (كورونا) على الأقل، وذلك منذ تفشيه داخل المجتمع قبل أكثر من شهر.

رام الله - دنيا الوطن