لليوم الثالث على التوالي.. بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

أكد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، أنه بعد هدوء استمر لمدة أسبوع بدون عمليات إطلاق النار، عادت زوارق الاحتلال الحربية لملاحقة الصيادين وإطلاق النار عليهم.





وقال بكر لـ"دنيا الوطن": "لليوم الثالث على التوالي، زوارق الاحتلال الحربية، تستهدف مراكب الصيادين العاملة في بحر بيت لاهيا والسودانية، حيث تلاحقهم، وتطلق النار عليهم، مما أدى إلى عدم إكمال يوم عملهم".





وفيما يتعلق بالمساحة المسموح بها للصيد، أكد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، أن مساحة الصيد في المنطقة الشمالية غير واضحة المعالم، حيث في منطقة غرب بيت لاهيا هناك عوامة إسرائيلية، وكذلك غرب السودانية.





وأشار إلى أنه من بحر السودانية إلى مدينة غزة، تبلغ مساحة الصيد ستة أميال بحرية، ومن مدينة غزة حتى مدينة رفح 15 ميلاً بحرياً، ومن رفح حتى المنطقة العازلة 12 ميلاً بحرياً.

خاص دنيا الوطن