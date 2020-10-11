بحرية الاحتلال تستهدف قوارب الصيادين في بحر غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيران رشاشاتها الثقيلة، وفتحت خراطيم المياه، صوب مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)ن إن جنود الاحتلال، أطلقوا النار بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين على قرابة ثلاثة أميال بحرية، قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وفتحوا خراطيم المياه عليها، ما اضطر الصيادين للهروب، خوفاً على حياتهم.



وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال، يومياً مهاجمة الصيادين، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.