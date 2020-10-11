شؤون فلسطينية

المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الهدوء بغزة لن يستمر طويلاً

المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الهدوء بغزة لن يستمر طويلاً
رام الله - دنيا الوطن
رجحت مصادر أمنية إسرائيلية، أن الهدوء في قطاع غزة، لن يستمر لوقت طويل، بحسب ما ورد في صحيفة (معاريف) الإسرائيلية. 

وذكرت الصحيفة، صباح اليوم الأحد، أن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير الى عودة البالونات الحارقة بعد فترة قصيرة. 

وقالت الصحيفة: "إن مصادر أمنية إسرائيلية، توقعت أن تقوم حركة حماس بالعودة الى التظاهرات قرب السياج الحدودي قريباً". 

ووفقاً للصحيفة، أضافت المصادر الأمنية الإسرائيلية، أن حماس تعيش حالة ضغط، بسبب الأوضاع الاقتصادية بقطاع غزة، وتزايد الإصابات بفيروس (كورونا). 

وبحسب الصحيفة، زعمت المصادر ذاتها، أن حماس قد تلجأ الى ممارسة الضغط على إسرائيل، من خلال البالونات الحارقة والمفخخة، لزيادة المنحة القطرية الى 300 مليون دولار. 

وأشارت هذه المصادر الى أن حماس تعمل على ضبط الأوضاع الأمنية بالقطاع، لكن في حالة تسخين الأجواء، فسوف تعود البالونات بسرعة، وإذا ردت إسرائيل، فسيتم تجديد إطلاق الصواريخ من غزة.

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