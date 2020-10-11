العربية الفلسطينية تُطالب بسرعة إنقاذ الأسير ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت الجبهة العربية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بسرعة إنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس، مؤكدة تدهور حالته الصحية.



وحمل جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، و أمين سر ساحة غزة، الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية تدهور حالة الأسير الأخرس الصحية، مضيفاً: " حياة الأسير ماهر في خطر محدق ولا يمكن السكوت على جرائم الاحتلال بحق أسرانا، التي ترتقي إلى جرائم حرب، وإبادة، وتطهير عرقي".



واستهجن الصمت الدولي حيال جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام، مطالباً بتحرك دولي سريع لإنقاذ حياته، داعياً الرئيس عباس، و قيادته الشرعية إلى رفع قضية جنائية ضد الاحتلال في المحكمة الدولية.