شؤون فلسطينية

انحسار الكتلة الهوائية الحارة والأجواء حارة نسبياً لنهاية الأسبوع

انحسار الكتلة الهوائية الحارة والأجواء حارة نسبياً لنهاية الأسبوع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انحسار الكتلة الهوائية الحارة مع بقاء الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية الى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: 

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-17 28-17 27-16 بيت لحم 28-17 28-17 27-16
رام الله والبيرة 27-16 27-16 26-15 طولكرم 29-20 29-20 28-19
نابلس 29-18 29-18 28-17 قلقيلية 29-20 29-20 28-19
جنين 31-19 31-19 30-18 سلفيت 28-17 28-17 27-16
طوباس 32-20 32-20 31-19 روابي 29-18 29-18 28-17
الخليل 27-16 27-16 26-15 غزه 28-21 28-21 27-20
أريحا 37-24 37-24 36-23 خانيونس 28-21 28-21 27-20
الأغوار الشمالية 35-22 35-22 34-21 رفح 29-20 29-20 28-19

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