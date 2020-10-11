البرازيل: تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) 150 ألف شخص

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) في البرازيل 150 ألف شخص.



ووفق وزارة الصحة في البلاد، فقد تم تسجيل 559 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 150 ألفاً و198 حالة.



كما أعلنت عن تسجيل 26 ألفاً و749 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في البرازيل، الواقعة في أميريكا الجنوبية، 5 ملايين و82 ألفاً و637 حالة.