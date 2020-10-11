تونس: فرض حظر التجول بعدد من المدن بسبب تفشي (كورونا)

قررت السلطات في تونس، فرض حظر التجول بعدد من المدن بسبب تفشي فيروس (كورونا) خلال الأيام الأخيرة.





وأعلنت مصادر في خلية الأزمة المنعقدة بولاية نابل في تونس، فرض حظر التجول من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا، على خلفية ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا).



وأشارت المصادر، إلى أن "المعتمديات المعنية في ولاية نابل بحظر التجوال، هي نابل، ودار شعبان الفهري وبني خيار".



وأكدت، أن "حظر التجول بالحمامات وسليمان سيكون بداية من يوم غدا الأحد ولمدة 15 يوما"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأغلقت تونس اقتصادها بالكامل في آذار/مارس الماضي، كما أغلقت حدودها، الأمر الذي حد من تفشي الفيروس لكنها سجلت أكثر من 20 ألف حالة الشهر الماضي.



وأعلنت السلطات الصحية أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 26899 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 409 وفيات بسبب الفيروس.



رام الله - دنيا الوطن