عربي

وزير إماراتي يعلق على تصريح أردوغان بشأن الجيش التركي في قطر

وزير إماراتي يعلق على تصريح أردوغان بشأن الجيش التركي في قطر
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إن تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى قطر، والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها، "لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي"، مشيراً إلى أن "الشواهد عديدة". 

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي: أن التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، مضيفا: و"لنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم إستقرار في منطقتنا"، وفق تعبيره.

وشدد قرقاش على أن الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة، هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه.

وتابع: "فمنطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية واعادة انتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق".

أخبار ذات صلة

تونس: فرض حظر التجول بعدد من المدن بسبب تفشي (كورونا)

تونس: فرض حظر التجول بعدد من المدن بسبب تفشي (كورونا)

1388 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في لبنان

1388 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في لبنان

الأردن: إيقاف برنامج إذاعي على خلفية اتصال مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي

الأردن: إيقاف برنامج إذاعي على خلفية اتصال مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي

المغرب: تسجيل 42 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل 42 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

شاهد: انفجار جديد في بيروت يوقع قتيلا ويصيب آخرين بجروح متفاوتة

شاهد: انفجار جديد في بيروت يوقع قتيلا ويصيب آخرين بجروح متفاوتة

قتيل وجرحى بانفجار في العاصمة اللبنانية

قتيل وجرحى بانفجار في العاصمة اللبنانية

الأردن يُسجل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يُسجل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

لبنان تشهد كارثة جديدة.. حرائق متفرفة شمال وجنوب البلاد وخسائر مادية كبيرة

لبنان تشهد كارثة جديدة.. حرائق متفرفة شمال وجنوب البلاد وخسائر مادية كبيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس: النصر سيكون حليف الأسير ماهر الأخرس

حماس: النصر سيكون حليف الأسير ماهر الأخرس

نابلس: الشرطة تُغلق ثلاث قاعات أفراح وتلقي القبض على أصحابها

نابلس: الشرطة تُغلق ثلاث قاعات أفراح وتلقي القبض على أصحابها

صور: تربية &#34;الوسطى&#34; تستأنف الدراسة في مدارس الثانوية العامة

صور: تربية "الوسطى" تستأنف الدراسة في مدارس الثانوية العامة

إصابات خلال مواجهات في رافات ومخيم العروب

إصابات خلال مواجهات في رافات ومخيم العروب

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 230 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 230 قضية على مستوى محافظات القطاع

وزارة الثقافة تنعى الكاتب الأسير المحرر محمد أبو شاويش

وزارة الثقافة تنعى الكاتب الأسير المحرر محمد أبو شاويش

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: تحرير 12 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 12 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

لليوم السادس على التوالي.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

لليوم السادس على التوالي.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

منوعات

شاهد: إيمي سمير غانم تثير سخرية متابعيها &#34;مع السلامة للي عايز يمشي&#34;

شاهد: إيمي سمير غانم تثير سخرية متابعيها "مع السلامة للي عايز يمشي"

صور: أول ظهور لحلا شيحة عقب أنباء ارتباطها بمعز مسعود

صور: أول ظهور لحلا شيحة عقب أنباء ارتباطها بمعز مسعود

السقا: تعبت من الشائعات عن علاقتي بمراتي.. وشغلها حل مشاكل كتير

السقا: تعبت من الشائعات عن علاقتي بمراتي.. وشغلها حل مشاكل كتير

صور: ابنة عمرو دياب بـ(التايجر): &#34;حيوان من الخارج&#34;

صور: ابنة عمرو دياب بـ(التايجر): "حيوان من الخارج"

شاهد: بدور البراهيم تصف نفسها بالاكثر شهرة: &#34;مكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك&#34;

شاهد: بدور البراهيم تصف نفسها بالاكثر شهرة: "مكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك"

شاهد: صبا مبارك تتعرض للتنمر من اعلامية كويتية شبهتها بمحمد رمضان

شاهد: صبا مبارك تتعرض للتنمر من اعلامية كويتية شبهتها بمحمد رمضان

شاهد: ديانا كرزون تسترجع ذكريات زفافها على أنغام أغنية مهداة من ماجد المهندس

شاهد: ديانا كرزون تسترجع ذكريات زفافها على أنغام أغنية مهداة من ماجد المهندس

شاهد: سوزان نجم الدين بفستان قصير فاضح في حفل زفاف باسل سماقية

شاهد: سوزان نجم الدين بفستان قصير فاضح في حفل زفاف باسل سماقية

فنانة تونسية شابة تنتحر شنقا بجانب قبر والدها.. وتترك رسالة مؤثرة

فنانة تونسية شابة تنتحر شنقا بجانب قبر والدها.. وتترك رسالة مؤثرة

منى السابر تثير الجدل برسالة لابنتها حلا الترك

منى السابر تثير الجدل برسالة لابنتها حلا الترك

عربي

تونس: فرض حظر التجول بعدد من المدن بسبب تفشي (كورونا)

تونس: فرض حظر التجول بعدد من المدن بسبب تفشي (كورونا)

1388 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في لبنان

1388 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في لبنان

المغرب: تسجيل 42 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل 42 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قتيل وجرحى بانفجار في العاصمة اللبنانية

قتيل وجرحى بانفجار في العاصمة اللبنانية