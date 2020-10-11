وزير إماراتي يعلق على تصريح أردوغان بشأن الجيش التركي في قطر





وتابع: "فمنطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية واعادة انتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق".



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إن تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى قطر، والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها، "لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي"، مشيراً إلى أن "الشواهد عديدة".وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي: أن التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، مضيفا: و"لنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم إستقرار في منطقتنا"، وفق تعبيره.وشدد قرقاش على أن الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة، هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه.