الأردن: إيقاف برنامج إذاعي على خلفية اتصال مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي

قررت إذاعة أردنية، اليوم السبت، إيقاف أحد برامجها، على خلفية اتصال هاتفي، مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي، يوم الأربعاء الماضي.





وقالت إذاعة (ميلودي) في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): "قرر مجلس إدارة إذاعة ميلودي إيقاف برنامج (علينا وعليك) من تقديم جهاد أبو بيدر، ومعاذ العمري الذي يبث عبر أثير الإذاعة ما بين الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة، وذلك نظراً لحالة الجدل الأخيرة التي حدثت أثناء اتصال أجرته الإذاعة مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي، لحين تبيان كامل ما جرى في هذا الاتصال، وحيثيات الأمر".



وشددت الإذاعة في بيانها، على دعمها الكامل لقضية الأسيرة المحررة منذ اليوم الأول، وتبنيها للقضية، ولكافة قضايا الوطن، مؤكدين احترامهم لجمهور الإذاعة الكبير، ولرأيهم الذي هو نبراس للعمل الذي نسعى من خلاله لنيل رضاهم.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء الماضي، مقطعاً مصوراً، لاتصال التميمي بإذاعة محلية، لمطالبة سلطات بلادها بمراجعة قرار إبعاد زوجها الأسير المحرر، نزار التميمي، وقيام مذيعي البرنامج بقطع الاتصال عليها، بذريعة رداءة الاتصال.

ويظهر المذيعان الأردنيان معاذ العمري، وجهاد أبو بيدر، في الفيديو، لحظة تلقي الاتصال من أحلام، فيما قدم أبو بيدر استقالته من منصبه، على الهواء مباشرة.

وناشدت التميمي الملك عبد الله الثاني، بإعادة زوجها للأردن.

وتصدر هاشتاغ #أحلام_التميمي_صوتك_عالي، الترند في الأردن، وسط تضامن والتفاف شعبي أردني وفلسطيني مع قضية أحلام وزوجها الأسير المحرر نزار التميمي، المطرود من الأردن.











رام الله - دنيا الوطن