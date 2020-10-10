مقتل خمسة أشخاص جراء اصطدام طائرتين في فرنسا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت، مقتل خمسة أشخاص، إثر اصطدام طائرة، تقل سياحا بأخرى خفيفة غربي البلاد.



وأفادت المسؤولة في الحكومة المحلية نادية صغير، بأن طائرة شراعية صغيرة كان على متنها شخصان، اصطدمت بطائرة سياح من طراز "دي أيه 40" كان على متنها ثلاثة أشخاص عند حوالى الساعة 16.30 (14.30 بتوقيت غرينتش) في إقليم أندر ايه لوار، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأسفر الحادث عن مقتل جميع الركاب الخمسة، بحسب المصدر ذاته وتم إرسال نحو 50 عنصر إطفاء إلى الموقع، ونحو 30 من عناصر الدرك لإغلاق المكان.