فرنسا: تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات بفيروس (كورونا) بأكثر من 26 ألف حالة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

للمرة الأولى منذ اندلاع الجائحة في البلاد، أعلنت فرنسا، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 26 ألف حالة، في رقم قياسي جديد للإصابات بالفيروس.



وقالت وزارة الصحة في البلاد: إنها سجلت 26896 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 718873 منذ بداية العام.



كما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس، إلى 32684 حالة بعد تسجيل 54 وفاة جديدة.



وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أعلن يوم الخميس حالة التأهب القصوى في أربعة مدن بسبب تفشي (كورونا)، وذلك اعتباراً من يوم السبت.