حماس: النصر سيكون حليف الأسير ماهر الأخرس

الأسير ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت: إن النصر سيكون حليف الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، ماهر الأخرس.



وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن الفلسطيني يقاتل بكل ما يملك من أجل حريته".



وأضاف: "حتى من قلب السجن، وعتمة الزنزانة، يحارب بأمعائه الخاوية.. والنصر سيكون حليفه في كل مرة.. الحرية لماهر الأخرس".



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن إدارة مشفى (كابلان) الإسرائيلية، نقلت عصر اليوم الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس من القسم المتواجد فيه إلى قسم آخر بعد اكتشاف إصابة أحد المرضى المتواجدين بغرفة مجاورة بفيروس (كورونا).



وحذرت الهيئة، من أن الوضع الصحي للأسير الأخرس، قد وصل إلى مستوى خطير للغاية، وأنه مهدد بفقدان حياته، حيث يواصل معركته بالإضراب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري التعسفي لليوم الـ 76 على التوالي بظروف صحية معقدة.



وأوضحت، أن الاحتلال يواصل احتجاز الاسير الأخرس، حتى اليوم في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، ويرفض الاستجابة لمطلبه، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.



وقالت الهيئة: إن الأسير الأخرس، يعاني من ضعف كبير في الدور الوظيفي لأعضائه الحيوية، وفقدان حاد بالوزن وآلآم في مختلف أنحاء جسده ولا يستطيع الحركة، ولا حتى الكلام، وسط تعنت إسرائيلي في الموافقة على مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.