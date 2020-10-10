شاهد: (سرايا القدس) في رسالة فيديو: "لن يطول صبرنا"





ويظهر الفيديو تحذيراً للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، بشأن الأسرى في سجون الاحتلال، وتحديداً الأسير المضرب عن الطعام، لليوم 76 على التوالي، ماهر الأخرس.





وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم السبت، إن إدارة مشفى "كابلان" الإسرائيلية نقلت عصر اليوم الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس من القسم المتواجد فيه إلى قسم آخر بعد اكتشاف إصابة أحد المرضى المتواجدين بغرفة مجاورة بفيروس (كورونا).





وحذرت الهيئة، من أن الوضع الصحي للأسير الأخرس قد وصل إلى مستوى خطير للغاية وأنه مهدد بفقدان حياته، حيث يواصل معركته بالإضراب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري التعسفي لليوم الـ 76 على التوالي بظروف صحية معقدة.





وأوضحت أن الاحتلال يواصل احتجاز الاسير الأخرس حتى اليوم في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، ويرفض الاستجابة لمطلبه، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.





وقالت الهيئة: إن الأسير الأخرس يعاني من ضعف كبير في الدور الوظيفي لأعضائه الحيوية، وفقدان حاد بالوزن وآلآم في مختلف أنحاء جسده ولا يستطيع الحركة ولا حتى الكلام، وسط تعنت اسرائيلي في الموافقة على مطلبه بانهاء اعتقاله الاداري.

رام الله - دنيا الوطننشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطع فيديو، بعنوان "لن يطول صبرنا".