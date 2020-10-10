شؤون فلسطينية

شاهد: (سرايا القدس) في رسالة فيديو: "لن يطول صبرنا"

شاهد: (سرايا القدس) في رسالة فيديو: "لن يطول صبرنا"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطع فيديو، بعنوان "لن يطول صبرنا".

ويظهر الفيديو تحذيراً للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، بشأن الأسرى في سجون الاحتلال، وتحديداً الأسير المضرب عن الطعام، لليوم 76 على التوالي، ماهر الأخرس.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم السبت، إن إدارة مشفى "كابلان" الإسرائيلية نقلت عصر اليوم الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس من القسم المتواجد فيه إلى قسم آخر بعد اكتشاف إصابة أحد المرضى المتواجدين بغرفة مجاورة بفيروس (كورونا).

وحذرت الهيئة، من أن الوضع الصحي للأسير الأخرس قد وصل إلى مستوى خطير للغاية وأنه مهدد بفقدان حياته، حيث يواصل معركته بالإضراب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري التعسفي لليوم  الـ 76 على التوالي بظروف صحية معقدة.

وأوضحت أن الاحتلال يواصل احتجاز الاسير الأخرس حتى اليوم في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، ويرفض الاستجابة لمطلبه، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

وقالت الهيئة: إن الأسير الأخرس يعاني من ضعف كبير في الدور الوظيفي لأعضائه الحيوية، وفقدان حاد بالوزن وآلآم في مختلف أنحاء جسده ولا يستطيع الحركة ولا حتى الكلام، وسط تعنت اسرائيلي في الموافقة على مطلبه بانهاء اعتقاله الاداري.

 

أخبار ذات صلة

نابلس: الشرطة تُغلق ثلاث قاعات أفراح وتلقي القبض على أصحابها

نابلس: الشرطة تُغلق ثلاث قاعات أفراح وتلقي القبض على أصحابها

صور: تربية &#34;الوسطى&#34; تستأنف الدراسة في مدارس الثانوية العامة

صور: تربية "الوسطى" تستأنف الدراسة في مدارس الثانوية العامة

إصابات خلال مواجهات في رافات ومخيم العروب

إصابات خلال مواجهات في رافات ومخيم العروب

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 230 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 230 قضية على مستوى محافظات القطاع

وزارة الثقافة تنعى الكاتب الأسير المحرر محمد أبو شاويش

وزارة الثقافة تنعى الكاتب الأسير المحرر محمد أبو شاويش

الإعلام الإسرائيلي: جهود تبذل لتحويل 100 مليون دولار لغزة لصالح 6 أشهر من الهدوء

الإعلام الإسرائيلي: جهود تبذل لتحويل 100 مليون دولار لغزة لصالح 6 أشهر من الهدوء

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: تحرير 12 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 12 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

الرئيس عباس يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي

الرئيس عباس يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

نابلس: الشرطة تُغلق ثلاث قاعات أفراح وتلقي القبض على أصحابها

نابلس: الشرطة تُغلق ثلاث قاعات أفراح وتلقي القبض على أصحابها

صور: تربية &#34;الوسطى&#34; تستأنف الدراسة في مدارس الثانوية العامة

صور: تربية "الوسطى" تستأنف الدراسة في مدارس الثانوية العامة

إصابات خلال مواجهات في رافات ومخيم العروب

إصابات خلال مواجهات في رافات ومخيم العروب

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 230 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 230 قضية على مستوى محافظات القطاع

وزارة الثقافة تنعى الكاتب الأسير المحرر محمد أبو شاويش

وزارة الثقافة تنعى الكاتب الأسير المحرر محمد أبو شاويش

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: تحرير 12 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 12 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

لليوم السادس على التوالي.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

لليوم السادس على التوالي.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

شاهد: أخذ عينات عشوائية من المواطنين في حيي الشجاعية والشيخ رضوان بغزة

شاهد: أخذ عينات عشوائية من المواطنين في حيي الشجاعية والشيخ رضوان بغزة

منوعات

شاهد: إيمي سمير غانم تثير سخرية متابعيها &#34;مع السلامة للي عايز يمشي&#34;

شاهد: إيمي سمير غانم تثير سخرية متابعيها "مع السلامة للي عايز يمشي"

صور: أول ظهور لحلا شيحة عقب أنباء ارتباطها بمعز مسعود

صور: أول ظهور لحلا شيحة عقب أنباء ارتباطها بمعز مسعود

السقا: تعبت من الشائعات عن علاقتي بمراتي.. وشغلها حل مشاكل كتير

السقا: تعبت من الشائعات عن علاقتي بمراتي.. وشغلها حل مشاكل كتير

صور: ابنة عمرو دياب بـ(التايجر): &#34;حيوان من الخارج&#34;

صور: ابنة عمرو دياب بـ(التايجر): "حيوان من الخارج"

شاهد: بدور البراهيم تصف نفسها بالاكثر شهرة: &#34;مكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك&#34;

شاهد: بدور البراهيم تصف نفسها بالاكثر شهرة: "مكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك"

شاهد: صبا مبارك تتعرض للتنمر من اعلامية كويتية شبهتها بمحمد رمضان

شاهد: صبا مبارك تتعرض للتنمر من اعلامية كويتية شبهتها بمحمد رمضان

شاهد: ديانا كرزون تسترجع ذكريات زفافها على أنغام أغنية مهداة من ماجد المهندس

شاهد: ديانا كرزون تسترجع ذكريات زفافها على أنغام أغنية مهداة من ماجد المهندس

شاهد: سوزان نجم الدين بفستان قصير فاضح في حفل زفاف باسل سماقية

شاهد: سوزان نجم الدين بفستان قصير فاضح في حفل زفاف باسل سماقية

فنانة تونسية شابة تنتحر شنقا بجانب قبر والدها.. وتترك رسالة مؤثرة

فنانة تونسية شابة تنتحر شنقا بجانب قبر والدها.. وتترك رسالة مؤثرة

منى السابر تثير الجدل برسالة لابنتها حلا الترك

منى السابر تثير الجدل برسالة لابنتها حلا الترك

عربي

المغرب: تسجيل 42 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل 42 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قتيل وجرحى بانفجار في العاصمة اللبنانية

قتيل وجرحى بانفجار في العاصمة اللبنانية

الأردن يُسجل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يُسجل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

لبنان تشهد كارثة جديدة.. حرائق متفرفة شمال وجنوب البلاد وخسائر مادية كبيرة

لبنان تشهد كارثة جديدة.. حرائق متفرفة شمال وجنوب البلاد وخسائر مادية كبيرة