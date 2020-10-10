دولي

مساعد الرئيس الإيراني يُعلن إصابته بفيروس (كورونا)

مساعد الرئيس الإيراني يُعلن إصابته بفيروس (كورونا)
محمد باقر نوبخت
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مساعد الرئيس الإيراني، رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة، محمد باقر نوبخت، اليوم السبت، إصابته بفيروس (كورونا). 

وكتب على (تويتر): "بعد أسبوع مليء بالعمل، وظهور بعد الأعراض، راجعت أحد المراكز الطبية لمتابعة الأمر، فتبين أن نتيجة إصابتي بفيروس (كورونا) إيجابية".

وأضاف: "بناء على نصيحة الأطباء، بقيت تحت المراقبة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتابع: "حالتي الصحية جيدة بفضل الله، وأشكر كافة الأعزاء الذين سألوا عني وأرجو منكم الدعاء".

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 403950، منهم 4439 مصاباً في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد تحاليل (كورونا) حتى اليوم إلى 4.284.413.

وسجلت إيران إجمالي إصابات بفيروس (كورونا)، بلغ 492372 مصاباً، بالإضافة إلى 28098 وفاة.

أخبار ذات صلة

مقتل خمسة أشخاص جراء اصطدام طائرتين في فرنسا

مقتل خمسة أشخاص جراء اصطدام طائرتين في فرنسا

فرنسا: تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات بفيروس (كورونا) بأكثر من 26 ألف حالة

فرنسا: تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات بفيروس (كورونا) بأكثر من 26 ألف حالة

إسرائيل: فرق المطافئ وطائرات خاصة تسعى للسيطرة على حريق بـ &#34;هار دوف&#34;

إسرائيل: فرق المطافئ وطائرات خاصة تسعى للسيطرة على حريق بـ "هار دوف"

شاهد: ترامب يظهر في أول لقاء جماهيري بعد خروجه من المستشفى

شاهد: ترامب يظهر في أول لقاء جماهيري بعد خروجه من المستشفى

قناة إسرائيلية تُحذّر: صاروخ كوريا الشمالية الجديد يبلغ مداه 13000كم ويغطي الولايات المتحدة

قناة إسرائيلية تُحذّر: صاروخ كوريا الشمالية الجديد يبلغ مداه 13000كم ويغطي الولايات المتحدة

الأول له منذ أشهر.. تصريح عسكري مهم لزعيم كوريا الشمالية

الأول له منذ أشهر.. تصريح عسكري مهم لزعيم كوريا الشمالية

(كورونا) بالعالم.. أكثر من 36.6 مليون مصاب والوفيات تتخطى المليون

(كورونا) بالعالم.. أكثر من 36.6 مليون مصاب والوفيات تتخطى المليون

بعد انتقادات ترامب.. بومبيو يتعهد بنشر &#34;أسرار كلينتون&#34;

بعد انتقادات ترامب.. بومبيو يتعهد بنشر "أسرار كلينتون"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس: النصر سيكون حليف الأسير ماهر الأخرس

حماس: النصر سيكون حليف الأسير ماهر الأخرس

نابلس: الشرطة تُغلق ثلاث قاعات أفراح وتلقي القبض على أصحابها

نابلس: الشرطة تُغلق ثلاث قاعات أفراح وتلقي القبض على أصحابها

صور: تربية &#34;الوسطى&#34; تستأنف الدراسة في مدارس الثانوية العامة

صور: تربية "الوسطى" تستأنف الدراسة في مدارس الثانوية العامة

إصابات خلال مواجهات في رافات ومخيم العروب

إصابات خلال مواجهات في رافات ومخيم العروب

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 230 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 230 قضية على مستوى محافظات القطاع

وزارة الثقافة تنعى الكاتب الأسير المحرر محمد أبو شاويش

وزارة الثقافة تنعى الكاتب الأسير المحرر محمد أبو شاويش

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: تحرير 12 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 12 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

لليوم السادس على التوالي.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

لليوم السادس على التوالي.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

منوعات

شاهد: إيمي سمير غانم تثير سخرية متابعيها &#34;مع السلامة للي عايز يمشي&#34;

شاهد: إيمي سمير غانم تثير سخرية متابعيها "مع السلامة للي عايز يمشي"

صور: أول ظهور لحلا شيحة عقب أنباء ارتباطها بمعز مسعود

صور: أول ظهور لحلا شيحة عقب أنباء ارتباطها بمعز مسعود

السقا: تعبت من الشائعات عن علاقتي بمراتي.. وشغلها حل مشاكل كتير

السقا: تعبت من الشائعات عن علاقتي بمراتي.. وشغلها حل مشاكل كتير

صور: ابنة عمرو دياب بـ(التايجر): &#34;حيوان من الخارج&#34;

صور: ابنة عمرو دياب بـ(التايجر): "حيوان من الخارج"

شاهد: بدور البراهيم تصف نفسها بالاكثر شهرة: &#34;مكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك&#34;

شاهد: بدور البراهيم تصف نفسها بالاكثر شهرة: "مكسرة الدنيا ومكسرة خشمك وراسك"

شاهد: صبا مبارك تتعرض للتنمر من اعلامية كويتية شبهتها بمحمد رمضان

شاهد: صبا مبارك تتعرض للتنمر من اعلامية كويتية شبهتها بمحمد رمضان

شاهد: ديانا كرزون تسترجع ذكريات زفافها على أنغام أغنية مهداة من ماجد المهندس

شاهد: ديانا كرزون تسترجع ذكريات زفافها على أنغام أغنية مهداة من ماجد المهندس

شاهد: سوزان نجم الدين بفستان قصير فاضح في حفل زفاف باسل سماقية

شاهد: سوزان نجم الدين بفستان قصير فاضح في حفل زفاف باسل سماقية

فنانة تونسية شابة تنتحر شنقا بجانب قبر والدها.. وتترك رسالة مؤثرة

فنانة تونسية شابة تنتحر شنقا بجانب قبر والدها.. وتترك رسالة مؤثرة

منى السابر تثير الجدل برسالة لابنتها حلا الترك

منى السابر تثير الجدل برسالة لابنتها حلا الترك

عربي

المغرب: تسجيل 42 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل 42 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قتيل وجرحى بانفجار في العاصمة اللبنانية

قتيل وجرحى بانفجار في العاصمة اللبنانية

الأردن يُسجل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يُسجل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

لبنان تشهد كارثة جديدة.. حرائق متفرفة شمال وجنوب البلاد وخسائر مادية كبيرة

لبنان تشهد كارثة جديدة.. حرائق متفرفة شمال وجنوب البلاد وخسائر مادية كبيرة