مساعد الرئيس الإيراني يُعلن إصابته بفيروس (كورونا)



وسجلت إيران إجمالي إصابات بفيروس (كورونا)، بلغ 492372 مصاباً، بالإضافة إلى 28098 وفاة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مساعد الرئيس الإيراني، رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة، محمد باقر نوبخت، اليوم السبت، إصابته بفيروس (كورونا).وكتب على (تويتر): "بعد أسبوع مليء بالعمل، وظهور بعد الأعراض، راجعت أحد المراكز الطبية لمتابعة الأمر، فتبين أن نتيجة إصابتي بفيروس (كورونا) إيجابية".وأضاف: "بناء على نصيحة الأطباء، بقيت تحت المراقبة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وتابع: "حالتي الصحية جيدة بفضل الله، وأشكر كافة الأعزاء الذين سألوا عني وأرجو منكم الدعاء".وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 403950، منهم 4439 مصاباً في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد تحاليل (كورونا) حتى اليوم إلى 4.284.413.