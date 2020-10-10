نابلس: الشرطة تُغلق ثلاث قاعات أفراح وتلقي القبض على أصحابها



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وتنفيذاً لتعليمات الحكومة الفلسطينية الأخيرة، والخاصة بمنع الاحتفال والأعراس في القاعات، وبناءً على معلومات وردت لشرطة السياحة والآثار في شرطة نابلس، بوجود حفلات زفاف في عدد من القاعات، وعلى الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار إلى أماكن وجود الحفلات، وتمكنت من فضها وإغلاق القاعات، وألقت القبض على أصحابها؛ لعدم التزامهم بالتعليمات بإيقاف كافة الاحتفالات.



وأهابت الشرطة بالمواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية، بارتداء الكمامات والقفازات، ومبادئ التباعد الاجتماعي؛ للحفاظ على السلامة العامة.

رام الله- دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب قاعات الأفراح، لعدم التزامهم بتعليمات الحكومة بإيقاف جميع الأعراس والاحتفالات في القاعات، بكافة أنحاء الوطن للحد من تفشي فيروس (كورونا).