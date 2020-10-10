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المغرب: تسجيل 42 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تسجيل 42 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل المغرب، اليوم السبت، 42 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات، منذ بدء الجائحة في البلاد، إلى 2572، وفق ما أفادت وزارة الصحة في البلاد. 

كما سجلت البلاد، 3443 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 149841.

وتم التأكد من 1832 حالة شفاء إضافية في اليوم الماضي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 124854.

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