المغرب: تسجيل 42 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجل المغرب، اليوم السبت، 42 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات، منذ بدء الجائحة في البلاد، إلى 2572، وفق ما أفادت وزارة الصحة في البلاد.



كما سجلت البلاد، 3443 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 149841.



وتم التأكد من 1832 حالة شفاء إضافية في اليوم الماضي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 124854.



رام الله - دنيا الوطن