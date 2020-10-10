إصابات خلال مواجهات في رافات ومخيم العروب

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم السبت مواجهات، عقب استهداف قوات الاحتلال مهرجان في قرية رافات بالقدس المحتلة، واقتحام مخيم العروب في الخليل.



وقالت مصادر محلية إن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز السام، إثر استهدافهم من قوات الاحتلال في قرية رافات شمال غرب القدس.



ونقل عشرات المصابين وبينهم أطفال الى المستشفى لتلقي العلاج.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم العروب شمال الخليل.



وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات في المخيم أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.



وشهدت منطقة وسط مخيم العروب مواجهات عنيفة، استخدم فيها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة لاستهداف قوات الاحتلال.



وأغلقت قوات الاحتلال مدخل المخيم واعتلت أسطح عدد من المنازل حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز بشكل كثيف تجاه المواطنين الى جانب إطلاق قنابل مضيئة في سماء المخيم.



ويشهد مخيم العروب مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تواصل انتهاكاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم فيه.