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دولي

إسرائيل: فرق المطافئ وطائرات خاصة تسعى للسيطرة على حريق بـ "هار دوف"

إسرائيل: فرق المطافئ وطائرات خاصة تسعى للسيطرة على حريق بـ "هار دوف"
رام الله - دنيا الوطن
تعكف ثمانية فرق من المطافئ في إسرائيل، مستعينة بأربع طائرات خاصة، على السيطرة على حريق شب في حرش طبيعي بمنطقة "هار دوف" جبل الروس على الحدود مع لبنان.

كما تستمر المساعي لإخماد الحريق الذي شب في جبل "دفورا" أمس، وتنتشر ألسنته إلى قرية دبورية المجاورة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتشارك في عملية الإخماد 13 فريقاً للمطافئ وطائرتان خاصتان، وقد أتى هذا الحريق على 4000 دونم من "الحرش الطبيعي".

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