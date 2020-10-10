شاهد: ترامب يظهر في أول لقاء جماهيري بعد خروجه من المستشفى





وأكد على أن هذه الانتخابات الرئاسية، هي الأهم في تاريخ أميركيا، وأهم من الانتخابات السابقة.







رام الله - دنيا الوطنظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أول لقاء جماهيري بعد خروجه من المستشفى، إثر إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.وقال في اللقاء: إنه بصحة جيدة، ولن يسمح للولايات المتحدة، أن تصبح اشتراكية، وفق تعبيره، مشدداً على أن سياسة الديمقراطيين أثبتت فشلها في الإدارة.وقال ترامب: إن الحزب الجمهوري، سيقضي على "فيروس الصين" مرة واحدة وللأبد، مشدداً على أنه لن يسمح بإعادة إغلاق البلاد.