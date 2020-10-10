شاهد: ترامب يظهر في أول لقاء جماهيري بعد خروجه من المستشفى
رام الله - دنيا الوطن
ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أول لقاء جماهيري بعد خروجه من المستشفى، إثر إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.
وقال في اللقاء: إنه بصحة جيدة، ولن يسمح للولايات المتحدة، أن تصبح اشتراكية، وفق تعبيره، مشدداً على أن سياسة الديمقراطيين أثبتت فشلها في الإدارة.
وقال ترامب: إن الحزب الجمهوري، سيقضي على "فيروس الصين" مرة واحدة وللأبد، مشدداً على أنه لن يسمح بإعادة إغلاق البلاد.
ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أول لقاء جماهيري بعد خروجه من المستشفى، إثر إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.
وقال في اللقاء: إنه بصحة جيدة، ولن يسمح للولايات المتحدة، أن تصبح اشتراكية، وفق تعبيره، مشدداً على أن سياسة الديمقراطيين أثبتت فشلها في الإدارة.
وقال ترامب: إن الحزب الجمهوري، سيقضي على "فيروس الصين" مرة واحدة وللأبد، مشدداً على أنه لن يسمح بإعادة إغلاق البلاد.
وأكد على أن هذه الانتخابات الرئاسية، هي الأهم في تاريخ أميركيا، وأهم من الانتخابات السابقة.
التعليقات