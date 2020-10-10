الإعلام الإسرائيلي: جهود تبذل لتحويل 100 مليون دولار لغزة لصالح 6 أشهر من الهدوء

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت القناة (12) الإسرائيلية، اليوم السبت، أن جهودًا تبذل لتحويل 100 مليون دولار، إلى قطاع غزة، من خلال المنحة القطرية، لصالح 6 أشهر من الهدوء.



وأوضحت القناة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تصعيد مع غزة في غضون أسابيع قليلة أو حتى تدهور سريع وقريب في حال فشل محاولة الهدوء.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت مساء الخميس الماضي، عن إمكانية عودة التصعيد إلى قطاع غزة، والذهاب نحو جولة عسكرية ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.