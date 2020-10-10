"الاقتصاد" بغزة: تحرير 12 محضراً ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم تحرير 12 محضراً ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ خمس جولات ميدانية للمحلات التجارية.





وقالت وزارة الاقتصاد: أنه تم تحرير أربعة محاضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إتلاف البان ومشروبات غازية ودقيق ودجاج لإنتهاء صلاحيتهم.



وشددت على أنه تم متابعة مدى التزام المخابز بالشروط الوقائية والصحية، بالإضافة إلى ضبط مخبز قرشلة لعدم التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم السبت، أن طواقم حماية المستهلك، نظمت 115 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.