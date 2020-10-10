"الاقتصاد" بغزة: تحرير 12 محضراً ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم السبت، أن طواقم حماية المستهلك، نظمت 115 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.
وشددت على أنه تم متابعة مدى التزام المخابز بالشروط الوقائية والصحية، بالإضافة إلى ضبط مخبز قرشلة لعدم التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة.
أفادت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم السبت، أن طواقم حماية المستهلك، نظمت 115 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.
وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم تحرير 12 محضراً ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ خمس جولات ميدانية للمحلات التجارية.
وقالت وزارة الاقتصاد: أنه تم تحرير أربعة محاضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إتلاف البان ومشروبات غازية ودقيق ودجاج لإنتهاء صلاحيتهم.
وشددت على أنه تم متابعة مدى التزام المخابز بالشروط الوقائية والصحية، بالإضافة إلى ضبط مخبز قرشلة لعدم التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة.
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