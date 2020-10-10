الرئيس عباس يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي

استقبل الرئيس محمود عباس، في مقره برام الله ظهر اليوم السبت، رجل الأعمال الأمريكي، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، رون لاودر.



جاء ذلك وفق ما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



ولم يذكر الشيخ مزيداً من التفاصيل.



وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، ذكرت بأن لاودر وصل إلى مقر المقاطعة في رام الله، عبر مروحية أردنية والتقى الرئيس عباس.









رام الله - دنيا الوطن