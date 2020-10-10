شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي

الرئيس عباس يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي
رئيس الكونغرس اليهودي العالمي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، في مقره برام الله ظهر اليوم السبت، رجل الأعمال الأمريكي، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، رون لاودر.

جاء ذلك وفق ما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ولم يذكر الشيخ مزيداً من التفاصيل.

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، ذكرت بأن لاودر وصل إلى مقر المقاطعة في رام الله، عبر مروحية أردنية والتقى الرئيس عباس.


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