لليوم السادس على التوالي.. لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية





ولم تسجل أية حالة وفاة لليوم العاشر على التوالي في صفوف الجالية، ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف الجالية الفلسطينية، حول العالم لليوم السادس على التوالي.وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في نيويورك، ليرتفع عدد الإصابات الى 3852 إصابة.