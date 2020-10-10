شاهد: أخذ عينات عشوائية من المواطنين في حيي الشجاعية والشيخ رضوان بغزة





وشملت العينات العشوائية، حيي الشجاعية والشيخ رضوان، وذلك في إطار مواجهة فيروس (كورونا).





وأفادت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و45 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

























رام الله - دنيا الوطنواصلت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، بالتعاون مع الطب الوقائي، أخذ عينات عشوائية من المواطنين في أحياء متفرقة من المحافظة.