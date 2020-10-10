الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 146 منشأة وتوجه التنبيه لـ ثماني أخرى

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية يومي أمس الجمعة واليوم السبت في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.





يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.





وتم زيارة ومتابعة 146 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 136 منها بشروط السلامة العامة.





وخالفت اللجان منشأتين غير ملتزمتين بإجراءات السلامة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 8 منشآت غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطن