جنين: الشرطة تعتقل 20 مطلوباً للعدالة وتضبط ثماني مركبات غير قانونية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة القبض على 20 مطلوباً للعدالة، صادر بحقهم 52 مذكرة قضائية وضبطت ثماني مركبات غير قانونية في جنين .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح نشرته عبر موقعها، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين تمكنت الشرطة من القاء القبض على 20 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 52 مذكرة قضائية وضبط ست مركبات ودراجتين غير قانونية.



هذا وتدعو الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية لما فيها من مخاطر جسيمة على كافة المستويات .



وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.