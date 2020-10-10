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ابنة صائب عريقات تكشف تطورات حالته الصحية

ابنة صائب عريقات تكشف تطورات حالته الصحية
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
كشفت د.دلال عريقات، ابنة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، اليوم السبت، تطورات حالته الصحية، بعد تأكد إصابته بفيروس (كورونا). 

وقالت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "شكراً لأصحاب الخلق الرفيع على الدعوات الكريمة، بعد سؤال الصحافة والكثيرين حول تحويل الوالد إلى الأردن الشقيق".

وأضافت: "نؤكد أن صائب عريقات بصحة جسدية ونفسية ممتازة وهو مقيم في بيته في أريحا والحمد لله لا حاجة لمغادرة المنزل".

وتابع عريقات: "شكراً لكل من سأل وصلى وطلب الشفاء العاجل والتام لوالدي".

وكان عريقات قال أمس في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): شكرا لمن توجه الى العلي القدير ودعا لي بالشفاء بعد اصابتي بفيروس (كورونا)".

وأضاف عريقات: "أنا معزول فى البيت، تحت اشراف الدكتورة سلام صائب عريقات، أعراض صعبة نتجية لعدم توفر مناعة عندي نتجية لزراعة الرئة، ولكن الأمور تحت السيطرة والحمد لله".

وأعلنت أمانة سر اللجنة التنفيذية ودائرة شؤون المفاوضات يوم  الخميس، إصابة عريقات بفيروس (كورونا) متمنية له الشفاء العاجل".

وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، بتوفير أي عناية صحية، يحتاجها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، بعد تأكد إصابته بفيروس (كورونا). 

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي عبر صفحته على (تويتر): "اتصلت بالأخ صائب عريقات للاطمئنان على صحته بعد إعلان إصابته بفيروس (كورونا)".

وأضاف: "نقلت تمنيات جلالة الملك عبد الله الثاني له بالشفاء، وتوجيهات جلالته بتوفير أي عناية صحية يحتاجها، حمى الله معاليه، وأنعم عليه بالشفاء العاجل".

ورد عريقات على تغريدة الصفدي، قائلاً: "عاش جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس عاصمة دولة فلسطين".

وقال في تغريدة عبر (تويتر): "مثال للحكمة والعزة والرفعة والخلق الكريم، وأدامه الله منارة للحكم الرشيد والنزاهة والإنجاز، وشكراً أخي أيمن على دماثة الخلق والوفاء المميز، عاش الأردن وفلسطين".

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