"مراقبة الأغذية" بغزة: إيقاف منشأة عن العمل لحين تصويب أوضاعها الصحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال قسم مراقبة الأغذية التابعة للطب الوقائي في وزارة الصحة، مساء اليوم: إنه تمت زيارة 75 محلاً تجارياً، ومنشأة غذائية، بهدف الاطمئنان على سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.



وأضافت أنه تم تحرير 19 إخطاراً صحياً، وإتلاف 7226 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك.



وتابعت: أنه تم إيقاف منشأة واحدة عن العمل لحين تصويب أوضاعها الصحية، وتحرير محضر ضبط واحد وتحويل الملف للنيابة العامة.