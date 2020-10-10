مستوطنون يهاجمون منزلاً في قرية بورين جنوب نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، منزلاً في قرية بورين جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا منزل المواطن بشير حمزة زبن جنوب شرق بورين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف: أن مواجهات اندلعت في القرية عقب هجوم المستوطنين.