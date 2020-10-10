إصابات خلال استهداف الاحتلال فعالية لحركة فتح في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، مساء يوم السبت، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رافات شمال غرب القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت مهرجانًا لحركة فتح في القرية بالرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الشبان.