بيت لحم: التربية والتعليم تقرر إغلاق مدرسة وشعبتين بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم السبت، إغلاق مدرسة أساسية مختلطة، وشعبتين لمدة 48 ساعة، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا).



وووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مديرية التربية والتعليم قررت إغلاق مدرسة النعمان والخاص الأساسية شرق بيت لحم في انتظار ظهور الفحوصات للهيئة التدريسية من المخالطين، وشعبتي 11 علمي، و12 تجاري في مدرسة بنات حوسان الثانوية غربا، بعد إصابة طالبتين.



وياتي هذا الإجراء لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشاره.