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شؤون فلسطينية

اشتية: سنبقى أوفياء لمستشفيات القدس وسنقدم الدعم أينما كانت هناك فرصة

اشتية: سنبقى أوفياء لمستشفيات القدس وسنقدم الدعم أينما كانت هناك فرصة
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع وفد من مستشفيات القدس المحتلة بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي، تعزيز المستشفيات في القدس وحمايتها، وكذلك دورها المهم في مواجهة فيروس كورونا، وذلك اليوم السبت في مكتبه برام الله.

وأعلن رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن دعم قيمته مليون و200 ألف دولار، من الصندوق العربي في الكويت، بواقع 400 ألف دولار لكل من مستشفى المقاصد الخيرية، والأوغوستا فكتوريا (المطلع)، وسانت جون للعيون.

وقال رئيس الوزراء: "نعتز بمستشفيات القدس كمؤسسات وطنية في العاصمة المحتلة، وسنبقى أوفياء لهذه المؤسسات التي إلى جانب أهميتها الوطنية والسياسية، تقدم خدمات صحية نوعية لكل أبناء فلسطين".

وتابع: "أينما كانت هناك فرصة لدعم مستشفيات القدس سنسعى لها سواء من خلال استمرار التحويلات الطبية لها، وجذب الدعم الخارجي ومساعدتها في معالجة بعض المشاكل الإدارية".

وتقدم مستشفى المقاصد بالشكر لرئيس الوزراء على رعايته لاتفاق يضمن حل الأزمة المالية لمستشفى المقاصد الخيرية، والتي كانت تهدد استمرار المستشفى من خلال دعمه في الحصول على قرض بنكي بقيمة 50 مليون شيقل يوفر التمويل اللازم لعمل المستشفى ويرافقه برنامج إصلاحي لمنع تكرار الأزمة وتراكم الديون.

من جانبه، أكد الهدمي على استمرار عمل اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء لدعم مستشفى المقاصد لاستدامة الحل على المستوى البعيد باتخاذ خطوات استراتيجية لضمان استقرار هذه المؤسسة الوطنية بالقدس.

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