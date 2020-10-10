مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط وكفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم السبت مواجهات، على حاجز مخيم شعفاط في ضواحي القدس المحتلة، وفي بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المعدني.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز شعفاط ألقت قنابل الغاز تجاه المواطنين والمحلات التجارية والمنازل والمركبات مما أدى لتحطم زجاج عدد من السيارات وإصابة مواطنين بالاختناق.



ورد الشبان على قوات الاحتلال بإطلاق المفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.



وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام خلال المواجهات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي تخرج بشكل أسبوعي يوم السبت، وأطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المواطنين.



وكانت قوات الاحتلال قمعت أمس الجمعة المسيرة الأسبوعية، وأصيب على إثرها 4 مواطنين بالرصاص المعدني والمعدني المغلف بالمطاط، وعدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام.



وتتواصل للسنة التاسعة على التوالي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح الشارع الرئيس لبلدة كفر قدوم الذي تغلقه قوات الاحتلال لصالح التوسعات الاستيطانية.