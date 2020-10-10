قيادي بالجهاد:حال استشهد الأخرس سيدفع الاحتلال ثمن هذه الجريمة التي لن تمر دون رد





وقال القيادي في الحركة، داود شهاب في تصريحات صحفية: إن المقاومة الفلسطينية تقف داعمة وخلف الأسير المضرب ماهر الأخرس.





وأضاف: "في حال استشهد سيدفع الاحتلال ثمن هذه الجريمة التي لن تمر دون رد".





وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم السبت: إن

إدارة مشفى "كابلان" الإسرائيلية نقلت عصر اليوم الأسير الأخرس من القسم المتواجد فيه إلى قسم آخر بعد اكتشاف إصابة أحد المرضى المتواجدين بغرفة مجاورة بفيروس (كورونا).



وحذرت الهيئة، من أن الوضع الصحي للأسير الأخرس قد

وصل الى مستوى خطير للغاية وأنه مهدد بفقدان حياته، حيث يواصل معركته بالإضراب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري التعسفي لليوم الـ 76 على التوالي بظروف صحية معقدة.



رام الله - دنيا الوطنحذر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، من مغبة استشهاد الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، مؤكداً أن ذلك إن حصل لن يمر دون رد.