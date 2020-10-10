نسبة التعافي 90%.. تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة سلفيت اليوم السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.



وأضافت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أن جميع المصابين، مخالطون لمصابين، وموزعين في الزاوية بواقع خمس إصابات، ودير بلوط بواقع أربع إصابات، وسلفيت بواقع إصابة واحدة، و"كفل حارس" إصابة واحدة، و"كفر الديك" إصابة واحدة.



وأضافت أن عدد الحالات النشطة في المحافظة، 49 حالة، وعدد حالات التعافي، 458 حالة، فيما وصل معدل التعافي 90%.