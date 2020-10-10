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قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 16 إصابة

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 16 إصابة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية مساء اليوم السبت، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 16 إصابة.

وجميع الإصابات، وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، من المخالطين.

وأضافت أن الإصابات موزعة، في مدينة قلقيلية، بواقع 11 إصابة، و"عزون" بواقع إصابتين، و"كفر ثلث" بواقع إصابتين،  و"باقة الحطب" بواقع إصابة واحدة.

وأعلنت المحافظة، تعافي سبع حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليكون مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 228 إصابة نشطة.

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