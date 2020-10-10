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شؤون فلسطينية

الهيكل التنظيمي "غير المفرغ" يوجه رسالة إلى الرئيس عباس بخصوص التوظيف

الهيكل التنظيمي "غير المفرغ" يوجه رسالة إلى الرئيس عباس بخصوص التوظيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الهيكل التنظيمي غير المفرغ في حركة فتح/ الأقاليم الجنوبية، بيانا حول مطالباتهم الوظيفية.

وقال الهيكل غير المفرغ: "ها نحن نجدد في كل يوم المطالبة من قيادة الحركة وعلى رأسها القائد العام لحركة فتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن" بإنصاف أبنائه أعضاء الهيكل التنظيمي ولجان مناطقه التنظيمية بالاقاليم الجنوبية بوظائف على قيود مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة ".

وأضاف: "الأخوة في اللجنة المركزية ومفوض مكتب التعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية.. اننا اليوم ومن منطلق الحرص على فتح ووجودها وحفاظاً على كرامة ابناؤها في الهيكل التنظيمي غير المفرغ قد طالبنا بإستحقاقنا في التوظيف على قيود مؤسسات الدولة وذلك عبر التسلسل التنظيمي من المنطقة للاقليم ومن ثم للهيئة القيادية العليا وصولاً لمفوض مكتب التعبئة و التنظيم احمد حلس "أبو ماهر" ومازلنا نطالب ليومنا هذا دون أي رد  بل ويقابل مطلبنا بظلم وتهميش وتجاهل من قبل قيادتنا التي كنا ننتظر منها أن تفاجئنا باستحقاقنا في التوظيف ولكن يبدو أن سياسة النسيان والتهميش نهج  دخيل على قيم الحركة".

 وذكر الهيكل التنيمي: "من خلال تأكيدنا علي الالتزام التام بقرارات الحركة وشرعيتها ممثلة بالرئيس أبو مازن نؤكد على ضرورة الاستجابة الفورية و السريعة في بدء أجراءات إستيعاب أعضاء المناطق التنظيمية غير المفرغين على قيود مؤسسات دولة فلسطين وفي سبيل ذلك سنتبع كاف الطرق التي لا حدود لها ولا لسقفها ونحن اصحاب حق.

وتابعوا: "نؤكد على حق إنصاف غزة وموظفيها وحل كافة الملفات وإقاف الاجراءات العقابية لانها تمس ابناء فتح وحدهم"، مضيفين: "جعبتنا مليئة ولسنا قاصرين وان دائرة المنع ستتسع وان كرة الثلج ستدحرج وان الميدان ينتظرنا وقل متى هو قل عسى ان يكون قريبا".

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