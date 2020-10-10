المحافظ الرجوب : تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم السبت، عن وفاة سيدة تبلغ من العمر (64 عاماً) بفيروس (كورونا).
وقال الرجوب: إن السيدة المتوفية، كانت تعاني من فشل كلوي وأمراض القلب والسكري، لترتفع حصيلة الوفيات بالمحافظة إلى 11 منذ بدء الجائحة.
أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم السبت، عن وفاة سيدة تبلغ من العمر (64 عاماً) بفيروس (كورونا).
وقال الرجوب: إن السيدة المتوفية، كانت تعاني من فشل كلوي وأمراض القلب والسكري، لترتفع حصيلة الوفيات بالمحافظة إلى 11 منذ بدء الجائحة.
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