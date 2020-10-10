المحافظ الرجوب : تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم السبت، عن وفاة سيدة تبلغ من العمر (64 عاماً) بفيروس (كورونا).



وقال الرجوب: إن السيدة المتوفية، كانت تعاني من فشل كلوي وأمراض القلب والسكري، لترتفع حصيلة الوفيات بالمحافظة إلى 11 منذ بدء الجائحة.