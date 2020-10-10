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شؤون فلسطينية

الحكومة: إنهاء ازمة انقطاعات الكهرباء في شمال الضفة وقريبًا في معظم المحافظات

الحكومة: إنهاء ازمة انقطاعات الكهرباء في شمال الضفة وقريبًا في معظم المحافظات
رام الله - دنيا الوطن
 قال رئيس الوزراء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: إنه تم إنهاء ازمة انقطاعات الكهرباء في شمال الضفة الغربية، وقريبًا ستنتهي الأزمة في معظم المحافظات الفلسطينية.

وبحث اشتية مع وفد من شركة توزيع كهرباء الشمال برئاسة رئيس مجلس إدارتها م. محمد شنار، المخططات التطويرية لخدمات الكهرباء شمال الضفة الغربية خصوصا بعد تشغيل محطة توزيع صرة غربي نابلس.

جاء ذلك اليوم السبت في مكتب رئيس الوزراء بحضور رئيس سلطة الطاقة م. ظافر ملحم، ورئيس مجلس إدارة شركة النقل د. زياد جويلس، والرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء م. حمدي طهبوب.

وقال رئيس الوزراء "إن تشغيل محطة صرة يمثل حلا لمشاكل الكهرباء في نابلس ثم طولكرم التي عانى منها المواطنون طويلا، ومع تشغيل محطتي قلنديا ثم بيت أولا سنتغلب على معظم مشاكل الكهرباء في المحافظات، لتقديم خدمات أفضل وبسعر اقل للمواطنين".

وأشاد رئيس الوزراء بالجهد المشترك لكل الشركاء لإنجاح إطلاق محطة صرة بعد أن تم تعطيلها من قبل الاحتلال لفترة طويلة، وأكد أن الحكومة تعمل على تنظيم قطاع الطاقة لتوحيد الأسعار وتوفير أفضل خدمة للمواطن.

وقال: "نريد أن تكون قرانا جميعها مضاءة بشوارعها وبيوتها، وتوفير هذه الخدمات الأساسية هو أساس تعزيز صمود المواطنين في أرضهم، مقابل المستعمرة التي تسرق أرضنا ومقدراتنا"

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستثمار في الطاقة البديلة لرفع مساهمتها إلى الربع من إجمالي الطاقة المستهلكة في فلسطين، وأن الحكومة ستيسر على المستثمرين في هذا المجال، مشيرا إلى ان عطاءا كبيرا سيتم طرحه خلال أيام للاستثمار في الطاقة البديلة في مكب نفايات زهرة الفنجان.

من جانبه، شكر وفد الشركة رئيس الوزراء على جهوده الحثيثة ومتابعته حتى تشغيل محطة صرة المعطلة منذ 9 سنوات، واستعرض خططه المستقبلية لتوسيع عمل الشركة وزيادة المستفيدين منها خصوصا في المناطق النائية والمهددة من الاحتلال.


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