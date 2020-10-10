حصاد الأسبوع: شهيد و49 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شهد حصاد الأسبوع الماضي ارتقاء شهيد في مواجهات مع الاحتلال في طولكرم، واندلاع عدة مواجهات في الضفة والقدس، ضمن 49 نقطة تخللها إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مواقع.



ففي يوم أمس الجمعة، اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم بقلقيلية إثر قمع المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان، ومواجهات أخرى على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، وباب الزاوية في الخليل، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة في رام الله، ومستوطنة أرئيل في سلفيت، وسبسطية وبيت دجن وبورين وعصيرة الشمالية وحاجز زعترة وحوارة في نابلس، والعيسوية وبيت حنينا والرام في مدينة القدس وضواحيها.



ورصد يوم الجمعة مواجهات متفرقة في 15 منطقة، أصيب خلالها عدة مواطنين، اثنان منهم بالرصاص الحي و4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز، فيما شهدت المواجهات على حاجز زعترة ومستوطنة أرئيل والعيسوية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.



ويوم الخميس، تم إحصاء 5 مواجهات، حيث اندلعت في الطور في مدينة القدس المحتلة، ومستوطنة كريات أربع في الخليل، ودير نظام في رام الله، ومدينة قلقيلية في محيط حديقة الحيوانات، وسبسطية في نابلس.



وأحصي يوم الأربعاء 3 نقاط مواجهة، اندلعت في سبسطية وحوارة في نابلس، وطمون في طوباس، وشهدت إلقاء زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال المقتحمة للبلدة.



وشهد منتصف الأسبوع 4 نقاط مواجهة بين شبان وقوات الاحتلال بلدة سلوان في القدس، ومخيم عايدة في بيت لحم، وبيتا في نابلس، ومخيم عقبة جبر في أريحا.



وشهد يوم الإثنين الماضي استشهــاد الشاب سمير أحمد حميدي من بيت ليد برصاص الاحتلال قرب مستوطنة عناب في طولكرم، وأصيب شاب آخر، واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد، فيما اندلعت مواجهات في 12 نقطة مواجهة، اندلعت في العيسوية والطور في مدينة القدس، وشهدت إلقاء زجاجات حارقة على قوات الاحتلال، واندلعت مواجهات في مستوطنة عناب في طولكرم، وشهدت أيضا إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية على الاحتلال.



واندلعت مواجهات أخرى في بيت أمر وبيت عينون في الخليل، والدوحة في بيت لحم، ومخيم نور شمس في طولكرم، وفي جنين اندلعت مواجهات في بلدات جبع وزبوبا والمدينة.



ويوم الأحد، اندلعت مواجهات في العيسوية ومخيم شعفاط وحزما في القدس المحتلة وضواحيها، وبيت أمر والبلدة القديمة في الخليل، ودير نظام في رام الله، وذلك ضمن 5 نقاط مواجهة في القدس والضفة الغربية.



أما يوم السبت، فقد اندلعت 5 نقاط مواجهة، في كل من العيسوية في القدس المحتلة، وسلواد في رام الله، وحاجز الأنفاق في بيت لحم، وكفر قدوم في قلقيلية، وحوارة في نابلس، وأصيب خلالها 4 مواطنين بالرصاص المطاطي وعشرات المواطنين بالاختناق بالغاز في مواجهات كفر قدوم.