اشتية: نبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم إجراء الانتخابات الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، آخر المستجدات السياسية، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في فلسطين.



وشدد اشتية على أهمية الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، من خلال ارسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، إضافة لضمان مشاركة أهلنا في القدس في العملية الانتخابية سواء بالترشح او التصويت.



وثمن تأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم المقدم لفلسطين على كافة الأصعدة، سواء من خلال استمرارية المشاريع التنموية، والدعم السياسي لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما تمت مناقشة ترتيبات اجتماع المانحين المقبل.



من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين على عدم وجود أي توجه لوقف او تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي التوجه الفلسطيني لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس الشرقية، واستعداد الاتحاد لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية، ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية.