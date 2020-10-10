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شؤون فلسطينية

نقل الأسير الأخرس بعد اكتشاف إصابة أحد المرضى المتواجدين معه بالمستشفى بـ(كورونا)

نقل الأسير الأخرس بعد اكتشاف إصابة أحد المرضى المتواجدين معه بالمستشفى بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم السبت، إن إدارة مشفى "كابلان" الإسرائيلية نقلت عصر اليوم الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس من القسم المتواجد فيه إلى قسم آخر بعد اكتشاف إصابة أحد المرضى المتواجدين بغرفة مجاورة بفيروس (كورونا).

وحذرت الهيئة، من أن الوضع الصحي للأسير الأخرس قد وصل إلى مستوى خطير للغاية وأنه مهدد بفقدان حياته، حيث يواصل معركته بالإضراب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري التعسفي لليوم  الـ 76 على التوالي بظروف صحية معقدة.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن الاحتلال يواصل احتجاز الاسير الأخرس حتى اليوم في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، ويرفض الاستجابة لمطلبه، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

وقالت الهيئة، أن الأسير الأخرس يعاني من ضعف كبير في الدور الوظيفي لأعضائه الحيوية، وفقدان حاد بالوزن وآلآم في مختلف أنحاء جسده ولا يستطيع الحركة ولا حتى الكلام، وسط تعنت اسرائيلي في الموافقة على مطلبه بانهاء اعتقاله الاداري.

يذكر ان الاسير الاخرس 50 عاما، متزوج وأب لستة أبناء، وقد اعتقل من قبل قوات الاحتلال عدة مرات، كان آخرها بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020 وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وجرى تثبيتها لاحقا، وأخيراً لجأت المحكمة في خدعة وفي محاولة للالتفاف على إضرابه إلى ما تسميه بتجميد الاعتقال الإداري وهو لا يعني إنهاء اعتقاله.

ومنذ الـ27 من تموز/يوليو الماضي، أعلن الأسير الأخرس من قرية سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، أمام عائلته وجنود الاحتلال الذين جاؤوا لاعتقاله أنه مضرب عن الطعام منذ تلك اللحظة، وأن لا شيء يستدعي اعتقاله غير التنغيص عليه ومضايقته.

 وكانت مؤسسة مهجة القدس، للأسرى والمحررين أكدت أن إدارة مستشفى كابلان نقلت الأسير  الأخرس، من القسم المتواجد فيه إلى قسم آخر بعد اكتشاف إصابة أحد المرضى المتواجدين معه بفيروس (كورونا).

وأوضحت أن هناك خطورة حقيقية على حياة الأسير الأخرس، حيث أن وضعه الصحي بات في غاية السوء.

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